На Ставрополье отремонтировали детский сад за 8 млн рублей

В Зеленокумске завершен ремонт детского сада «Колобок». В дошкольном учреждении заменена кровля и смонтирована новая водосточная система. Стоимость проекта составила 8 млн. руб. Об сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Фото: пресс-служба администрации Советского округа Фото: пресс-служба администрации Советского округа

Кроме этого, в здании детсада установлена система пожарной сигнализации и сделана отмостка ко входу.

Второй этап благоустройства территории детского сада пройдет в 2026 году.

Наталья Белоштейн