Жительницу Ставрополья признали виновной в убийстве прохожей из ревности

Жительницу Труновского округа приговорили к семи годам колонии общего режима за убийство прохожей из ревности (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судом установлено, что ночью 23 июля 2025 года 26-летняя фигурантка у одного из частных домов в селе Труновском, приревновала потерпевшую к мужу, обхватила 45-летнюю жертву рукой за шею и задушила

Подсудимая была задержана сотрудниками Следкома и заключена под стражу.

Приговор не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн