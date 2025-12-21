Дело экс-главы Солнцевского суда о мошенничестве и наркотиках дошло до суда

Как стало известно “Ъ”, СКР направил в суд уголовное дело об особо крупном мошенничестве, главным фигурантом которого является бывший председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета. По версии следствия, он вместе с тремя предполагаемыми сообщниками пообещал предпринимателю из Магнитогорска Евгению Курко за крупное вознаграждение урегулировать его проблемы с уголовными и арбитражными делами, в том числе якобы на уровне Верховного суда, не имея реальной возможности это сделать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета

Фото: судьироссии.рф Экс-председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета

Фото: судьироссии.рф

Как следует из материалов ГСУ СКР, в сентябре и ноябре 2020 года господин Курко передал Артему Матете 24,8 млн руб. и €700 тыс. за обещания прекратить уголовное преследование и отменить неблагоприятные арбитражные решения в споре с украинской компанией «Технохимреагент». Однако уголовное дело в отношении предпринимателя было передано в суд, а арбитраж взыскал с него более 122 млн руб.

Весной 2024 года, по данным следствия, Артем Матета через посредников вновь предложил бизнесмену «помощь» — за $80 тыс. Поняв, что его пытаются обмануть, господин Курко обратился в ФСБ и согласился участвовать в оперативных мероприятиях. Всех предполагаемых участников схемы задержали 14 июня 2024 года. Самого господина Матету взяли с поличным в «Москва-Сити» при получении муляжа денег.

Помимо мошенничества, экс-судье также вменяется хранение наркотиков с целью сбыта. Его уголовное дело было возбуждено после согласия ВККС, а в ноябре 2024 года он был досрочно лишен полномочий и арестован. Рассмотрение дела назначено в Пресненском суде Москвы. В мае 2025 года магнитогорский суд полностью оправдал Евгения Курко по основному уголовному делу.

