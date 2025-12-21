Medline разместилась на бирже с рекордом

Крупнейшее IPO в этом году провела медицинская компания. Фирма Medline привлекла на фондовом рынке США свыше $6 млрд. Во время первичного размещения 17 декабря она продала больше 216 млн акций. Стоимость каждой ценной бумаги — $29. За последние десять лет только четыре американские компании зарабатывали в результате листинга больше $5 млрд, Medline стала пятой. Причем инновационных продуктов или разработок у компании нет: она производит перчатки, скальпели, инвалидные коляски и другие медицинские изделия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuki Iwamura / AP Фото: Yuki Iwamura / AP

На этом фоне успех фирмы на фондовом рынке кажется почти аномальным, заметил генеральный директор компании «Альгимед» Дмитрий Славашевич: «История с COVID-19 показала, что компании, которые завязаны на здоровье, медицину, могут быть такими же успешными, как и IT-гиганты, и прочие большие корпорации. Наверное, это может быть интересно фондам, которые ставят на быстрый рост, таким, как ARK. Думаю, такие ребята могут инвестировать в эту историю. Просто действительно у данного игрока номенклатура товаров, которые они производят, не является чем-то инновационным. Если говорить про российский рынок, то есть прекрасный пример сетевой клиники "Мать и дитя", которая давно вышла на IPO и довольно успешно торгуется, показывает рост капитализации, и дивидендные выплаты там на хорошем уровне. Наверняка у нас есть не одна похожая история. При этом интересно, что большинство известных имен, например, "Инвитро", насколько я знаю, принадлежат частным фондам и не выходят на IPO. Это, скорее, венчурные деньги. В частности, это касается и сети "Медскан", которая тоже кого-то из лабораторных игроков покупала и в итоге является крупнейшим оператором как КТ, МРТ, так и лабораторных исследований. В России есть несколько компаний, которые производят различные системы для диагностики и могут быть публичными. С десяток средних и крупных игроков можно найти, но это все частные компании, которые, наверное, не стремятся сейчас на IPO».

По информации Bloomberg, после IPO капитализация Medline выросла до $39 млрд. К своему первичному размещению компания находилась под контролем частных инвестиционных фондов Blackstone, Carlyle и Hellman & Friedman. На медицинском рынке в этом году также заметно выросла стоимость еще одного игрока — Eli Lilly. Производитель лекарств сообщил о прорыве в разработке препарата для похудения. Затем его капитализация превысила $1 трлн, это рекорд для фармацевтической компании. Интерес инвесторов к медицинской сфере продолжит расти, уверен основатель медико-технологической компании Reztom Алексей Ремез: «Нет ничего удивительного в достойном выходе Medline на биржу: компания устойчивая, прибыльная, работает в понятном сегменте и на понятном рынке, у которого низкая эластичность спроса. То есть это не разработка еще одного препарата от рака, а поставка базовых расходных материалов. Это те сегменты здравоохранения, которые обычно не падают и, скорее всего, не будут падать. Думаю, что здесь есть некий элемент диверсификации портфеля для профессиональных инвесторов.

Сейчас в первую очередь интересно все, что связано с фармакологией. Появляется плеяда компаний, которые создают на базе генеративного искусственного интеллекта инструменты для выявления новых таргетов и оптимизации процесса разработки новых препаратов. Есть направление, связанное с Brain-computer interfaces.

Самый медийный пример — это Neuralink, но таких компаний очень много. Я бы сказал, что это пока еще не является большим сегментом для инвестиций. Между тем еще очень актуальна тема технологий для амбулаторного звена. Даже в самых развитых и богатых странах его работа далека от идеала, так что речь обо всем, что связано с оптимизацией, созданием новых форматов оказания медицинских услуг. Это программное обеспечение, новые бизнес-модели и так далее. Что касается России, то и у нас эта сфера будет очень сильно трансформирована, и скорее всего это произойдет раньше, чем позже. В этой трансформации много компаний заработают свои деньги, как и инвесторы. Достаточно много игроков в индустриях Health Tech и Life Science. Большая часть коммерчески ориентированных и коммерчески зрелых продуктов относится, скорее, ко второй: это разработка новых молекул для выхода их на рынок. Как будто бы, это значительная часть пирога, если говорить об объеме инвестиций».

По данным Росстата, рынок частной медицины в России оценивается почти в 2 трлн руб. Ранее о планах провести IPO сообщала компания «Медскан». В рамках листинга на Мосбирже она собирается привлечь до 10 млрд руб.

Егор Парфенов