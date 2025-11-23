Eli Lilly стала первой в истории фармацевтической компанией стоимостью $1 трлн

Американская компания Eli Lilly достигла рыночной капитализации в $1 трлн. Она стала первой в истории фармацевтической компанией с такой оценкой. До сих пор в число тех, чья стоимость превышает $1 трлн, входили в основном технологические компании.

С начала этого года акции Eli Lilly прибавили 37% благодаря высокому спросу на ее препараты Zepbound для снижения избыточного веса и Mounjaro от диабета. В третьем квартале продажи одного только Mounjaro достигли $6,52 млрд, а Zepbound — $3,59 млрд, что на 109% и 184% больше, чем годом ранее за аналогичный период.

Инвесторы ожидают дальнейших успехов от компании, которая в 2026 году намерена выпустить эти инъекционные препараты уже в форме таблеток, что удобнее для приема. По оценкам экспертов, которых цитирует телеканал CNBC, объем рынка препаратов для снижения веса к началу 2030-х годов превысит $150 млрд и Eli Lilly останется на нем одним из ведущих игроков.

Алена Миклашевская