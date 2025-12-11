Лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев выиграл «разделку» на третьем этапе Кубка России

Лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев — представляет Татарстан — одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 15 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2025/2026 в Чусовом Пермского края, пишет «Чемпионат.ру».

Он показал результат 40 минут 11 секунд. Вторым стал Илья Семиков — Коми. Отставание от Сергея Ардашева на 14 секунд. Тройку замкнул Алексей Червоткин — Тюменская область — с отставанием на 18,2 секунды.

Третий этап Кубка России завершится 14 декабря. Четвертый этап примет Ижевск 20–21 декабря. В первый день лыжники пробегут спринт классическим стилем, во второй выйдут на старт гонки «в разделку»: для женщин дистанция составит 15 км, для мужчин — 20 км. Формат соревнований — в классическом стиле. Для зрителей организуют бесплатный трансфер. В сборную Удмуртии войдут 11 лыжников.