Директор национальной разведки США Тулси Габбард опровергла и назвала пропагандой статью агентства Reuters о том, что Россия якобы хочет захватить всю Украину.

«Нет, это ложь, и пропаганда (Reuters.— “Ъ”) сознательно продвигает ее в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать неустанные усилия президента Трампа по прекращению этой кровавой войны, в результате которой с обеих сторон погибло более миллиона человек»,— написала госпожа Габбард на своей странице в X.

Опасно, что агентство продвигает ложный нарратив, чтобы заблокировать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта, написала Тулси Габбард. По ее словам, публикация агентства направлена на то, чтобы американский президент поддержал эскалацию конфликта. Это то, «чего на самом деле хотят НАТО и ЕС», чтобы втянуть армию США «непосредственно в войну с Россией», заявила она.

На самом деле разведка США проинформировала политиков о том, что, по ее оценкам, Россия стремится избежать масштабной войны с НАТО, сообщила Тулси Габбард. По ее словам, такие выводы ведомство сделало исходя из своей оценки.

В статье от 21 декабря Reuters сообщило, что в докладах американской разведки неоднократно приводились сведения, согласно которым Россия хотела бы захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР. Один из собеседников рассказал агентству, якобы последнее из подобных сообщений поступило в конце сентября.