В Самарской области не вернулись с прогулки четверо малолетних детей

Полицейские разыскивают четверых детей из поселка Безенчук в Самарской области, которые не вернулись с прогулки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Пропавшие — три девочки 2015, 2020 и 2014 годов рождения, а также мальчик, рожденный в 2015 году. Вечером 20 декабря они не вернулись с прогулки. Поиски начались в час ночи после обращения родителей.

«Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами малолетних среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров. Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего, а также круг общения детей»,— сообщили в ведомстве.

Детей ищут наружные наряды полиции, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних, а также волонтеры «Лиза Алерт». Они обходят дворы и улицы близлежащих сел, осматривают подвалы, чердаки, заброшенные стройки и места возможной концентрации несовершеннолетних.