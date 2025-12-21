На Ставрополье захоронили останки 32 красноармейцев
В селе Степное прошло погребение останков 32 бойцов Красной Армии. Об этом сообщила пресс-служба Георгиевской епархии.
Фото: пресс-служба Георгиевской епархии
Поисковые группы обнаружили останки солдат, вблизи хутора Нортон.
У местного мемориала прошли траурный митинг и поминальная служба по погибшим. В мероприятии участвовали поисковики, представители местной администрации, ветераны, школьники и местные жители, почтившие память героев, сражавшихся за Родину.