«Алтайавтодор» ищет подрядчика на ремонт дорог за 816,6 млн рублей

Центр государственных закупок Алтайского края объявил аукцион на ремонт автодорог в Юго-Западной зоне региона общей стоимостью 816,6 млн рублей, говорится в материалах сайта госзакупок. Средства на выполнение работ будут выделены из краевого бюджета. Заказчиком выступает КГКУ «Алтайавтодор».

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит отремонтировать дороги на участках: Змеиногорск — Барановка — Лазурка, Ключи — Новополтава — Марковка, Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, Круглое — Лаптев Лог — Топольное — граница Республики Казахстан. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 27 км. Работы разбиты на три этапа и должны быть завершены до 31 октября 2027 года.

Заявки на конкурс принимаются до 13 января, итоги аукциона подведут 15 января.

Михаил Кичанов