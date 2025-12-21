В Ставрополе открылся двадцатый супермаркет крупного ритейлера
Крупный ставропольский ритейлер открыл двадцатый супермаркет в столице края. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.
Фото: пресс-служба Минэкономразвития Ставропольского края
На торговой площадке представлен широкий ассортимент товаров из разных категорий. Здесь можно найти как привычные отечественные позиции, так и редкие импортные товары.
В супермаркете работает кулинарный отдел и пекарня. По случаю открытия там были приготовлены десерты с символикой города.