Спрос идет в горы

Популярность курортов Северного Кавказа ежегодно растет. Участники рынка связывают это с наличием в СКФО действующих аэропортов и растущим трендом на внутренний туризм. Эксперты отмечают, что пока развитие уровня сервиса и инфраструктуры курортов округа серьезно уступает темпам роста спроса на них.

Архыз, по словам экспертов, сегодня — самый быстро развивающийся горнолыжный курорт России

Спрос на путешествия в Карачаево-Черкесию в 2025 году вырос на 27%, в Дагестан — на 18%, в Ставропольский край — на 7%, в Кабардино-Балкарию — на 6%. Популярность Северной Осетии, напротив, снизилась на 5% год к году. Об этом Guide рассказал вице-президент Ассоциации тур­операторов России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Регионы Северо-Кавказского федерального округа находятся на разных этапах туристического развития. Кто-то уже нашел свои драйверы роста, как, например, Архыз, а кому-то еще предстоит это сделать. Очень повезло Дагестану — республика может предложить туристам и пляжный отдых, и красоты Кавказских гор, и древние крепости Дербента. Растущая популярность Дагестана объясняется в том числе разнообразием впечатлений в одном путешествии. Безусловный лидер санаторно-курортного отдыха — Ставропольский край, а Архыз — самый быстроразвивающийся горнолыжный курорт России»,— рассказал эксперт.

В пресс-службе национального туроператора «Алеан» сообщили Guide «Итоги года. Северный Кавказ», что развитию туризма в СКФО способствует в первую очередь наличие действующих аэропортов в Минеральных Водах, Махачкале, Нальчике, Грозном, Владикавказе и Ставрополе. «Всего три — три с половиной часа полета, и турист из Москвы может оказаться на одном из курортов Северного Кавказа. В 2029 году планируется открыть аэропорт в Архызе — это будет еще один серьезный стимул для развития курорта»,— комментируют в компании.

Увеличение спроса на отдых в СКФО может быть связано с ростом популярности автотуризма. Так считает гендиректор компании «Мой автопрокат» (сеть автопрокатов в России и за рубежом) Дмитрий Матвеев. По его мнению, многим сегодня стало интересно исследовать страну, посещать достопримечательности и жить при этом на природе. «Автотуризм лучше всего развивается в Краснодарском крае, Крыму и на Северном Кавказе не только из-за значительного количества природных и исторических объектов, но и из-за того, что между городами и поселками небольшие расстояния и нет недостатка в АЗС»,— говорит эксперт.

По данным «Алеана», стоимость отдыха в СКФО выросла в среднем на 10–15% к прошлому году. Так, десятидневный тур в санаторий Кавказских Минеральных Вод среднего ценового сегмента обойдется от 170 до 210 тыс. руб. на двоих. Летом неделя в Дагестане в объектах среднего ценового сегмента с завтраками стоила от 60 тыс. руб., а в Архызе в отеле с завтраками — 40–50 тыс. руб. на двоих. Проживание на курорте зимой обходится в 7–12 тыс. руб. в сутки с завтраками.

Сергей Ромашкин констатирует: средняя продолжительность экскурсионных туров в СКФО в 2025 году составляла пять-семь дней, а средний чек — 30–35 тыс. руб. на человека без учета затрат на дорогу. Санаторная путевка на оздоровление в течение 10–12 дней стоила 60–75 тыс. руб., а пляжный отдых в Дагестане (8–10 дней) — 40–50 тыс. на человека, также без учета затрат на дорогу.

Турист потянулся в горы

В продажах национального туроператора «Алеан» наилучшую динамику бронирований в сравнении с прошлым годом показал Дагестан. Как рассказали в пресс-службе компании, спрос на поездки в республику вырос на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. «На показатели повлияло расширение номерного фонда за счет небольших объектов размещения, а также переориентация туристов в летнем сезоне с Краснодарского края на другие направления путешествий»,— говорят в операторе.

Что касается Архыза, то, по данным «Алеана», спрос на курорт увеличивался как в горнолыжный сезон, так и в межсезонье. Прирост сезон к сезону составляет 20%. «На курорте значительно увеличился номерной фонд. В частности, в феврале здесь открылся первый отель, работающий по системе "все включено", уровня "четыре звезды"»,— пояснили в туроператоре.

Загрузка отеля Premium Village Arkhyz в октябре 2025 года увеличилась примерно вдвое в сравнении с октябрем 2024 года, говорит основатель и генеральный директор отеля Касым Нарбаев. По его словам, в июле, августе и второй половине сентября количество гостей, посетивших Архыз, сравнимо с показателями высокого зимнего сезона. «Я думаю, что этому способствовали благоприятная сухая погода, проведение промоакций, а также общий рост популярности внутреннего туризма, включая горный. Качество отечественного предложения на рынке туруслуг достигло, а порой и превосходит зарубежный уровень»,— подчеркивает господин Нарбаев.

Стоимость забронированной ночи в регионах СКФО в 2025 году по сравнению с 2024 годом 8,3 тыс. руб. (+14%) — Карачаево-Черкесия

6,3 тыс. руб. (+13%) — Кабардино-Балкария

5 тыс. руб. (+11%) — Ставропольский край

4,9 тыс. руб. (+4%) — Северная Осетия

4,8 тыс. руб. (+7%) — Дагестан По данным сервиса бронирования «Островок»

Средняя продолжительность отдыха зимой, по словам эксперта, составляет пять-семь дней. В зимний период на курорт приезжают гости со всей страны для горнолыжного отдыха. Летом же преобладает автомобильный туризм, и средняя продолжительность пребывания сокращается до двух-трех дней.

Наиболее востребованными услугами в теплое время года являются SPA-процедуры, открытый подогреваемый бассейн, чаны и летние террасы, а также все, что связано с релаксацией. Активные виды спорта, как отметил господин Нарбаев, пользуются стабильно высоким спросом как летом, так и зимой.

В высокий сезон (декабрь—март) наибольшую долю гостей отеля составляют жители Москвы и Московской области — 32%. На туристов из Краснодарского края приходится 16,3%, Ростовской области — 10,5%, СКФО (без Ставропольского края) — 9,8%, Ставропольского края — 8,5%, Центрального ФО (без Москвы) — 7,6%. Мужчины составляют 52% аудитории. В основном в отеле останавливаются гости в возрасте 36–45 (28,7%), 7–17 (23,7%) и 45–55 (13,5%) лет.

В средний сезон (июнь—сентябрь) география гостя несколько меняется. На Ставропольский край приходится 24,9%, Москву и Московскую область — 22,1%, Краснодарский край — 16,8%, Ростовскую область — 10,6%, СКФО (без Ставропольского края) — 7,9%. Женщины в общем объеме туристов занимают 51%. Чаще приезжают гости в возрасте 36–45 (31,8%), 26–35 (23,8%) и 7–17 (11,6%) лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристический потенциал Дагестана заключается в близости исторических памятников, горных красот и морского побережья

Туристический потенциал Дагестана заключается в близости исторических памятников, горных красот и морского побережья

Отдых ради здоровья

По объе­мам бронирования через «Алеан» среди регионов СКФО в 2025 году лидируют курорты Кавказских Минеральных Вод. На них приходится 53% от всех бронирований санаториев по России в 2025 году, говорят в пресс-службе туроператора.

«Мы фиксируем укрепление интереса к санаторно-курортному отдыху, особенно к программам превентивной медицины и глубоким диагностическим модулям. Среднегодовая загрузка превысила 80%, а пиковые значения традиционно пришлись на апрель—май и сентябрь—октябрь. Вместе с тем 2025 год показал высокую активность и в декабре, что отражает изменение потребительских привычек и более равномерное распределение спроса в течение года»,— отмечает генеральный директор сети премиальных санаториев «Плаза СПА» (Кисловодск) Марина Азарова.

По словам эксперта, наиболее востребованы программы превентивной медицины, чекапы, anti-age-направления (комплекс процедур, направленных на замедление процессов старения организма), детокс-программы и модули, связанные с ментальным здоровьем. Возрос интерес к аппаратным методикам и диагностике высокого уровня. Марина Азарова также отмечает повышение требований к персонализации сервиса и качеству диагностики. «Выбор гостей смещается в сторону комплексного продукта, где отдых и медицинский результат являются единой системой»,— констатирует гендиректор сети санаториев.

Она добавляет, что аудитория санаториев заметно помолодела, значительную часть составляют люди 30–45 лет. «Мы отмечаем расширение географии: помимо российских регионов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, Краснодарский край, Поволжье, растет поток гостей из стран СНГ»,— говорит госпожа Азарова.

В санатории имени Лермонтова в Пятигорске количество гостей в 2025 году сократилось. Как рассказал главврач и директор учреждения Алексей Столяров, если в 2024 году средняя годовая загрузка достигала 87%, то за девять месяцев 2025 года этот показатель снизился до 76%.

Структура бронирований по типам объектов размещения в СКФО в 2025 году 30% — отели без звезд

21% — апартаменты

20% — гостевые дома

10% — отели «три звезды»

9% — отели «четыре звезды»

4% — кемпинги, коттеджи, глэмпинги

3% — хостелы

2% — отели «одна-две звезды»

1% — отели «пять звезд» По данным сервиса бронирования «Островок»

«Особенно заметно это было летом, когда загрузка составила лишь 75%, в то время как в июне—августе прошлого года она достигала 86%. Подобная ситуация наблюдается и в других здравницах региона, а также на черноморском побережье, где коллеги сообщают о резком снижении турпотока в летний период. Это связано с открытием новых направлений для туризма, в первую очередь за границей, что отвлекает путешественников от отечественных курортов»,— комментирует эксперт. По словам господина Столярова, пиковая загрузка в санатории традиционно наблюдается в апреле и в сентябре—ноябре.

Средняя продолжительность пребывания гостей в санатории — 10 дней. Наиболее востребованными остаются медицинские услуги. «Гости выбирают санатории в зависимости от своих заболеваний и предпочтений. К нам едут из-за наличия радоновых вод и углекисло-сероводородной кремниевой воды. Основными постояльцами являются рабочие и пенсионеры со средним уровнем дохода. Отмечается тенденция к увеличению числа молодых людей (от 30 лет)»,— говорит собеседник «G».

«Сервисная база еще не наработана»

Сергей Ромашкин отмечает, что регионы Северного Кавказа существенно различаются по уровню готовности туристической инфраструктуры и сервиса. Так, в рейтинге регионов России по развитию туристической отрасли, подготовленном комиссией Госсовета РФ «Туризм», Карачаево-Черкесия заняла 13-е место, став лучшим регионом Северо-Кавказского федерального округа. Однако Дагестан занимает уже 36-е место, Ставропольский край — 50-е, Кабардино-Балкария — 55-е, Ингушетия — 75-е, а Северная Осетия — 82-е.

«В целом сервис туристов устраивает, некоторые проблемы связаны, скорее, с быстрым ростом турпотока, как в Дагестане, когда предложение не успевает за быстро растущим спросом»,— говорит господин Ромашкин.

В пресс-службе национального туроператора «Алеан» констатируют, что большая часть объектов размещения в СКФО относится к эконом- и среднему ценовому сегменту. Это объекты в категориях «две», «три» и «четыре звезды». «Пятизвездочных объектов в индустрии гостеприимства Северного Кавказа не более 7%, однако такое количество удовлетворяет текущий спрос на объекты высокого уровня. Отели уровня "две-четыре звезды" пользуются стабильным спросом и хорошо загружаются. Многие курорты стали круглогодичными: в течение всего года активно бронируются объекты размещения Кавминвод, Архыза, Домбая, Приэльбрусья, а также санатории Кабардино-Балкарии»,— рассказывают в «Алеане».

Основатель консалтинговой компании HC Consulting (аналитика и архитектура в туризме), председатель МОО «Союз отельеров» Роман Сабиржанов отмечает, что на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии присутствуют современные санатории, но во многих субъектах округа (в частности в Северной Осетии и Дагестане) гостиницы — преимущественно устаревшие здания с минимальным сервисом.

«Наблюдается дефицит качественного экономсегмента — например, недорогих, но современных средств размещения вблизи природных достопримечательностей. Также критична нехватка брендированных отелей с узнаваемой системой бронирования и стандартизированным сервисом»,— рассказывает эксперт.

Он отмечает, что СКФО не так давно стал популярен среди массового туриста, спрос стал расти после пандемии. «Сервисная база еще не наработана. В регионе представлено мало сетевых проектов, поэтому профессионализм в работе отелей страдает. Если формально отели категории «четыре-пять звезд» и присутствуют, то сервис заявленному уровню соответствует далеко не всегда. Конечно, это вызывает негатив у туристов. Они считают соотношение цена — качество неправильным. Особенно это чувствуется в пиковые периоды, когда цены высоки, а сервис остается на прежнем уровне»,— отмечает господин Сабиржанов.

Среди других сдерживающих развитие туриндустрии факторов эксперт отметил устаревшие дороги и дефицит парковок. Кроме того, у туристов есть опасения по поводу безопасности, отсутствует системное продвижение регионов и цифровой сервис.

В пресс-службе «Алеана» считают, что для повышения сервиса нужен подготовленный обслуживающий персонал, которого остро не хватает. Также не достает объектов туристической инфраструктуры, в частности, точек притяжения для семейных туристов, локаций для детского отдыха (например аквапарков). Региону нужно больше инвестиционных проектов, считают в компании.

«Отрасли необходимы системные меры: усиление профильного образования, поддержка молодых специалистов, единые стандарты реновации старых объектов и программы стимулирования инвестиций»,— считает Марина Азарова.

Директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий «Туту.ру» Юрий Вьюшин уверен, что СКФО — регион с потрясающими природными и культурными богатствами, но развитие туризма здесь сталкивается с объективными сложностями. «Во-первых, горные районы требуют более сложной и дорогой инфраструктуры, чем равнинные. Во-вторых, чтобы добраться до некоторых уникальных мест, нужны удобные маршруты и комфортные дороги»,— говорит эксперт.

Турпоток будет расти на 5–10%

Эксперты «Алеана» прогнозируют стабильно высокий спрос на поездки на Северный Кавказ. Номерной фонд, по мнению представителей туроператора, будет расширяться за счет новых объектов.

«В Ставропольском крае ежегодно открывается по два-три крупных объекта хорошего уровня. Санаторий "Каспий" в Дагестане готовит три новых корпуса. Дагестан, переживший взрывной рост спроса в последние несколько лет, стремится привлекать новых туристов и развивать возвратный туризм: это значит, что отельеры будут работать над улучшением номерного фонда и повышением качества услуг — туристы ищут высокий сервис в объектах всех категорий»,— отмечают в пресс-службе туроператора.

Сергей Ромашкин считает, что в ближайшей перспективе турпоток в СКФО ежегодно будет расти на 5–10%. «Важная задача — обеспечить равномерность этого роста по регионам, не выезжать только за счет лидеров. Каждый регион должен наращивать турпоток в своих параметрах, объемах. Актуальны межрегиональные туры, которые позволяют выровнять спрос за счет более сильных игроков рынка»,— комментирует эксперт.

Кавминводы уже сегодня являются одной из ведущих территорий оздоровительного туризма России, и эта роль будет только укрепляться, уверена Марина Азарова. Определяющими, по ее словам, станут развитие медицинской составляющей отдыха, модернизация инфраструктуры, создание новых санаторных объектов и реновация существующих, а также высокий сервис, персонализированные программы и баланс между природными факторами и современными технологиями.

Роман Сабиржанов уверен, что у СКФО высокий потенциал в интеграции локальных культурных кодов и продуктов в туристический опыт: это уже сейчас демонстрируют успешные кейсы в Архызе, Приэльбрусье и на Каспии.

