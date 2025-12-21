Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лукаш: на встрече шерп G20 делегация РФ говорила о замороженных активах

На встрече шерп G20 российская делегация говорила о замороженных активах России. Об этом сообщила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

Шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока этот вопрос не фигурирует в повестке сам по себе, но для нас он очень значим. Мы обращали внимание коллег»,— рассказала госпожа Лукаш в интервью «РИА Новости».

Первая встреча представителей стран G20 после перехода председательства к США прошла 15-16 декабря в Вашингтоне. Саммит G20 в Майами запланирован на декабрь 2026 года. Светлана Лукаш говорила, что США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина. В сентябре американский президент Дональд Трамп сообщил, что будет рад видеть на саммите Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

