Баскетбольный клуб УГМК одержал победу в рамках FONBET Чемпионата России

Баскетбольный клуб УГМК одержал победу над командой «Самара» в рамках FONBET Чемпионата России – Премьер-лига со счетом 118:59. Матч проходил в Самаре.

Несмотря на неудачное начало встречи, «лисицы» смогли перехватить инициативу благодаря трехочковым броскам Алекс Бентли и результативным действиям Марии Клюндиковой. К концу первой четверти УГМК вышло вперед – 24:20. Во втором периоде лидерство команды УГМК укрепили Ева Лисец и Йована Ногич, а к середине четверти преимущество достигло 10 очков – 37:27.

Во втором тайме разрыв в счете продолжал увеличиваться. Отличилась Мария Попова, запустившая рывок 20:0, который завершила точным броском Ева Лисец – 90:49 к концу третьей четверти. В итоге, УГМК одержало уверенную победу, набрав 118 очков против 59 у «Самары».

Ева Лисец стала самым результативным игроком УГМК, набрав 100 очков. Следующая игра УГМК состоится 23 декабря на домашней арене ДИВСа в 17:00 в рамках Фонбет Кубка России против московского «Динамо».