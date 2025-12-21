Песков: Путин на следующей неделе может встретиться с представителями бизнеса

Президент России Владимир Путин на следующей неделе может встретиться с представителями крупного бизнеса. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль своевременно сообщит об этом.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В начале декабря глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что представители бизнеса ожидают встречи с Владимиром Путиным «до Нового года». Одной из возможных тем мероприятия господин Шохин назвал курс валют. Позже глава РСПП заявил, что встреча предпринимателей с президентом может пройти 24 или 26 декабря.

Последний раз Владимир Путин встречался с предпринимателями 26 мая. Тогда во встрече приняли участие гендиректор АО «Вкусно — и точка» Олег Пароев, гендиректор группы компаний «Астра» Илья Сивцев, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов и другие представители бизнеса и власти.