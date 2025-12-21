Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Северной Осетии автомобиль врезался в электровоз

На железнодорожном переезде перегона станций Колонка-Беслан автомобиль врезался в маневровый электровоз, Южной транспортной прокуратурой организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

На место происшествия выезжал Владикавказский транспортный прокурор. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все