В Северной Осетии автомобиль врезался в электровоз
На железнодорожном переезде перегона станций Колонка-Беслан автомобиль врезался в маневровый электровоз, Южной транспортной прокуратурой организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
На место происшествия выезжал Владикавказский транспортный прокурор. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.
По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.