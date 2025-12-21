Лукашенко 21-22 декабря посетит Россию и встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21-22 декабря посетит Россию для участия в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств (СНГ), которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «БелТА».

Во время визита запланирована встреча господина Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. 21 декабря Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Ежегодная неформальная встреча глав стран-участниц СНГ состоится 22 декабря. Участники оценят перспективы интеграционного взаимодействия и подведут итоги уходящего года.