В Приангарье открыли зимник протяженностью 220 км

В Катангском районе открыт автозимник, который соединяет федеральную трассу «Вилюй» с селом Ербогачен. Путь протяженностью 220 км пролегает по замерзшим болотам, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии, Коммерсантъ Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии, Коммерсантъ

«Это жизненно важная дорога для труднодоступного района, где наземное сообщение возможно только зимой»,— отметил глава региона. Помимо Ербогачена зимник сделает возможными доставку продуктов и топлива для котельных в селах Преображенка, Мога, Ерема и Оськино, а также обеспечит всем необходимым северные месторождения.

В ближайшее время власти планируют запустить зимники на федеральной дороге А-331 «Вилюй»: Тулун — Братск — Усть-Кут — Мирный — Якутск. Всего в Приангарье сделают 3,35 тыс. км автозимников.

Михаил Кичанов