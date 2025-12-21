Новый резидент ОЭЗ «Ворота Байкала» инвестирует 200 млн рублей в гостиницу

Компания «Байкальский курорт» получила статус резидента особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» в Байкальске. Компания планирует построить трехзвездочную гостиницу с общим объемом инвестиций около 200 млн руб., сообщило правительство Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Запуск гостиничного комплекса, который включит гостевые дома, кафе и инфраструктуру для проведения мероприятий, намечен на 2028 год. Как отметили в региональном правительстве, резидент ОЭЗ «Ворота Байкала» вправе претендовать на инвестиционные кредиты под 10% годовых на сумму до 200 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Байкальский курорт» зарегистрировано в Байкальске в июле 2025 года. Уставной капитал — 50 тыс. руб. Компания принадлежит московскому бизнесмену Николаю Пивоварову.

Всего в 2025 году ОЭЗ «Ворота Байкала» пополнилась четырьмя инвесторами, общее количество резидентов достигло 29. Совокупный объем заявленных инвестиций превышает 15,6 млрд руб. Проекты охватывают строительство гостиниц, ресторанов, СПА-комплексов, объектов спортивно-развлекательной инфраструктуры.

Михаил Кичанов