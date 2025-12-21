Песков: Путин готов вести диалог с Макроном

Президент России Владимир Путин готов вести диалог с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Он (Эмманюэль Макрон,— "Ъ") сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить»,— сказал господин Песков «РИА Новости».

19 декабря президент Франции заявил, что властям европейских стран было бы полезно возобновить диалог с Владимиром Путиным. По его словам, странам ЕС нужно найти способ для этого в ближайшие недели. Глава МИД России Сергей Лавров не исключал, что в случае готовности со стороны Парижа переговоры президентов России и Франции могут состояться.