Дмитриев поблагодарил главу разведки США за обличение «глубинного государства»
Спецпредставитель президента России поблагодарил директора национальной разведки США Тулси Габбард за разоблачение «глубинного государства». Ранее она отвергла сообщения СМИ, которые, по ее словам, отражают заинтересованность ЕС и НАТО в продолжении конфликта на Украине.
«Тулси Габбард великолепна не только тем, что документирует, как Обама и Байден положили начало "российской афере", но и тем, что разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.
Ранее в Reuters вышла публикация о том, что в докладах разведки США неоднократно приводились сведения, согласно которым Россия хотела бы захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР. Тулси Габбард отвергла сообщения и опровергла информацию о том, что подведомственные ей структуры верят в стремление России к завоеваниям.