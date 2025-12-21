Спецпредставитель президента России поблагодарил директора национальной разведки США Тулси Габбард за разоблачение «глубинного государства». Ранее она отвергла сообщения СМИ, которые, по ее словам, отражают заинтересованность ЕС и НАТО в продолжении конфликта на Украине.

«Тулси Габбард великолепна не только тем, что документирует, как Обама и Байден положили начало "российской афере", но и тем, что разоблачает военную машину глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Ранее в Reuters вышла публикация о том, что в докладах разведки США неоднократно приводились сведения, согласно которым Россия хотела бы захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР. Тулси Габбард отвергла сообщения и опровергла информацию о том, что подведомственные ей структуры верят в стремление России к завоеваниям.