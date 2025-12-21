Омский «Авангард» всухую победил «Локомотив»

ХК «Авангард» в гостях обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе омичей отличились Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов и Майкл Маклауд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сегодня встречались с очень сильным соперником. Знали, что «Локомотив» выиграл два прошлых матча против сильных команд. Дома соперник будет играть хорошо во втором периоде — мы это видели еще в прошлом сезоне. У нас получилось играть в силовой и интенсивный хоккей»,— прокомментировал итоги матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше. По накалу игры он сравнил встречу своих подопечных с «Локомотивом» с матчем плей-офф: «Мы действовали грамотно и зрело, не допускали потерь».

Следующую игру «Авангард» проведет 24 декабря против нижнекамского «Нефтехимика». Омская команда занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, набрав 49 очков по итогам 35 игр.

Михаил Кичанов