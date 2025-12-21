Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что публикации некоторых СМИ отражают стремление НАТО и Евросоюза продолжать российско-украинский конфликт. По ее словам, подобные статьи подрывают усилия Дональда Трампа по достижению мира.

«Опасно, что вы продвигаете этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента Трампа, и разжигаете истерию и страх среди людей, чтобы заставить их поддержать эскалацию войны, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС»,— написала Тулси Габбард в соцсети X.

Как добавила госпожа Габбард, некоторые СМИ утверждают, что американская разведка «соглашается и поддерживает точку зрения ЕС и НАТО о том, что целью России является вторжение и завоевание Европы».

Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее писало, что в докладах разведки США неоднократно приводились сведения, согласно которым Россия хотела бы захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР. По словам собеседника, последнее такое сообщение датировано сентябрем.