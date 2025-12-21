Президент Киргизии прилетел в Санкт-Петербург

Самолет президента Киргизии Садыра Жапарова приземлился в петербургском аэропорту Пулково. В Санкт-Петербурге господин Жапаров примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав СНГ.

В аэропорту Садыра Жапарова встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба президента Киргизии. Там добавили, что во время визита у господина Жапарова запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Саммит ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге 21 декабря, неформальная встреча лидеров СНГ — 22 декабря. Свой визит подтвердили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль готовится к визиту в том числе президента Азербайджана Ильхама Алиева.