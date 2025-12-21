Песков: президента Азербайджана ждут на саммите в Петербурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что власти России ждут президента Азербайджана Ильхама Алиева на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

«Да, мы ждем. Мы ждем, мы готовимся»,— сказал господин Песков «РИА Новости».

21 декабря в Санкт-Петербурге пройдет саммит ЕАЭС, 22 декабря — неформальная встреча лидеров СНГ. Вечером 20 декабря в Россию прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. Свой визит подтвердили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.