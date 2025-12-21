Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на заявления о санкциях

Министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о санкциях США и ЕС в отношении России, процитировал третий закон Ньютона.

«Жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии»,— сказал господин Лавров по итогам министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка в Каире.

Вопрос журналистов касался влияния санкций на формат и темпы российско-африканского сотрудничества. Сергей Лавров уточнил, что «мы предпочитаем не сокрушаться», а «концентрироваться на согласовании» эффективных механизмов сохранения торгово-экономических связей.