Омбудсмен рассказала о состоянии раненого при взрыве в Химках ребенка

Мальчика, пострадавшего при взрыве в Химках, прооперировали и перевели в отделение реанимации, сообщила омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Как уточнила госпожа Мишонова в Telegram-канале, состояние ребенка стабильное. Он остается в больнице. Вместе с ним находится мама.

Ранее при взрыве в микрорайоне Сходня погиб 12-летний мальчик. Второго подростка и 51-летнюю женщину госпитализировали. По предварительным данным, причиной взрыва стало неосторожное обращение со взрывоопасным предметом. Telegram-канал Baza пишет, что речь идет о регенеративном патроне, который лежал у ребенка в рюкзаке.