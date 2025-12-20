Золото с недокрутом

В субботу, 20 декабря, на проходящем в Санкт-Петербурге чемпионате России было разыграно три комплекта медалей — среди танцевальных дуэтов, спортивных пар и женщин. Невзирая на серьезные ошибки, статус лучшей одиночницы страны подтвердила Аделия Петросян. В парном катании победу одержали исполнившие четверной выброс Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. От ближайших соперников — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — они оторвались всего лишь на 0,66 балла. Заслуженные ветераны Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду.

Для Аделии Петросян, которой в феврале предстоит выступить на Олимпийских играх в Италии, чемпионат России стал генеральной репетицией перед важнейшим стартом. Она уверенно выиграла короткую программу, впервые в сезоне приземлила тройной аксель, обошла преследовательниц почти на 12 баллов, заставила зал аплодировать стоя, а Татьяну Тарасову — плакать.

Сегодня же у Петросян все получилось не так убедительно. На лед она выходила последней, выступать пришлось после феерии элементов ультра-си, которую устроили ее соперницы. На этом турнире сразу семь фигуристок (не считая Петросян) решились зайти на сложнейшие прыжки, у пяти из них попытки оказались удачными. Для сравнения: в прошлом году на такой риск пошли лишь три спортсменки.

Стартовый тройной аксель Аделия Петросян не докрутила и приземлила в степ-аут, затем упала с четверного тулупа, который планировала сделать в каскаде с двойным. Из спортивной злости она захотела исполнить еще один квад, однако вместо него получился лишь двойной, так называемая «бабочка». Остальную часть программы фигуристка откатала без ошибок.

Стать трехкратной чемпионкой России Аделии Петросян позволили большой запас после короткой программы и гигантские оценки за компоненты, которыми ее вряд ли осыпят на Олимпиаде.

Фигуристка была расстроена неудачным прокатом в преддверии Игр и даже не смогла улыбнуться после объявления оценок.

Серебро на своем первом чемпионате России завоевала Алиса Двоеглазова. В произвольной программе она с недокрутом в четверть приземлила четверной лутц, а затем досадно упала с квад-тулупа. От авантюры в лице третьего элемента ультра-си фигуристка решила отказаться, сделав ставку на чистоту исполнения.

Успешный дебют получился и у бронзового призера соревнований Марии Захаровой, пропустившей аж три сезона из-за различных травм. Ей покорились два четверных тулупа — в связке с двойным и сольным. Видимо, на элементы ультра-си она растратила слишком много сил, а потому упала с тройного тулупа в каскаде с тройным лутцем во второй части проката. Фигуристка всего на шесть сотых обогнала Анну Фролову — очень артистичную и опытную спортсменку.

Главным триллером соревновательного дня стало противостояние спортивных пар. Победителей и серебряных призеров разделили каких-то 0,66 балла.

После короткой программы лидировали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые на протяжении двух лет ни с кем не хотели делить первое место. После очень сложного начала сезона казалось, что на первенстве страны они потихоньку возвращаются к прежним кондициям. Короткую программу спортсмены исполнили без ошибок. В произвольной поначалу тоже все шло гладко — наконец-то получились прыжки и вращения — казалось, что очередная золотая медаль уже у них в кармане. Однако в конце проката они допустили совершенно несвойственную для себя ошибку — партнерша упала с тройного выброса, чего не делала уже несколько сезонов. Именно эта оплошность стоила им титула. «Передел власти» в парном катании Александр Галлямов воспринял болезненно: в своем Telegram-канале он намекнул на нечестное судейство и даже написал, что «пора вешать коньки на гвоздь».

Звание чемпионов России спустя три года вернули себе Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, не сумевшие сдержать слез после завоевания долгожданного золота. Апофеозом их выступления стал чистейший четверной выброс — уверенный, пролетный, на исполинской высоте. Именно такие элементы и двигают вперед фигурное катание. Однако впечатление от проката подпортили ошибки на прыжках — двойные аксели в секвенции партнерша исполнила с недокрутами, а с сольного тройного тулупа и вовсе упала. При выставлении оценок арбитры, кажется, закрыли глаза на существенные недочеты, решив поощрить смелость Бойковой и Козловского, ведь элементы ультра-си — редкие гости у парников.

После пропущенного сезона на пьедестал поднялись Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — классные фигуристы, тренирующиеся под руководством Павла Слюсаренко. Этот специалист уже не первый год привозит на первенство страны целый десант талантливых пар. У бронзовых призеров сегодня получилось практически все. На головокружительной скорости они один за другим штамповали элементы, оступившись лишь в концовке — при приземлении с тройного выброса партнерша «чиркнула» лед второй ногой.

В танцах на льду, напротив, все прошло без интриг.

Свое золото никому не захотели отдавать Александра Степанова и Иван Букин, выигравшие чемпионат страны в пятый раз. На пять баллов они опередили дышавших им в спину после ритм-танца Василису Кагановскую и Максима Некрасова — дуэт, который катается вместе лишь второй сезон. Третьими стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.

Чемпионат России завершится в воскресенье, 21 декабря, соревнованием одиночников. После исполнения короткой программы лидирует Петр Гуменник, прежде не выигрывавший национальное первенство. Вторым идет Евгений Семененко, третьим — Андрей Мозалев.

Таисия Орлова