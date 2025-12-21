Глава МИД Турции обсудил ход переговоров по Украине с американскими чиновниками

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил текущее состояние дискуссии вокруг урегулирования конфликта на Украине с американскими, европейскими и украинскими чиновниками. Господин Фидан находится в Майами, где в эти выходные проходят переговоры США с Россией и Украиной.

«Помимо переговоров по сектору Газа мы также встречались с представителями России, Украины и Европы в рамках урегулирования конфликта на Украине. У нас была возможность оценить последние события в мирном процессе с американцами, европейцами и украинцами»,— сказал министр журналистам (цитата по Haberturk).

Как напомнил Хакан Фидан, 12 декабря прошла встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На ней, по словам господина Фидана, Анкара напрямую выслушала российскую позицию по урегулированию.

«Вчера мы выслушали пункты, достигнутые в ходе обсуждений между американцами, европейцами и украинцами. Мы также поделились с ними точкой зрения Турции»,— добавил глава МИД Турции.

20 декабря в Майами завершились переговоры США и Украины. В этот же день туда прилетел спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, который должен встретиться со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.