Аделия Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Аделия Петросян в третий раз подряд стала сильнейшей на чемпионате России по фигурному катанию. В этом году турнир проходит в Санкт-Петербурге. По итогам короткой и произвольной программ 18-летняя воспитанница Этери Тутберидзе набрала 235,95 балла. Серебро завоевала Алиса Двоеглазова с результатом 227,40 балла, бронзовую медаль получила Мария Захарова (217,73).

Таким образом, представительницы группы Тутберидзе продолжают доминировать на чемпионатах страны: ее ученицы выигрывают турнир уже 11 лет подряд. В разные годы победами отметились Евгения Медведева (2016, 2017), Алина Загитова (2018), Анна Щербакова (2019–2021), Александра Трусова (2022), Софья Акатьева (2023) и Аделия Петросян.

Кроме того, в сентябре Петросян вместе с Петром Гуменником первенствовала на отборочном турнире в Пекине, а 27 ноября они первыми из российских фигуристов получили допуск специальной комиссии МОК к участию в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее на чемпионате России золото в танцах на льду завоевали Александра Степанова и Иван Букин, а в соревнованиях спортивных пар победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Соревновательная программа турнира завершится 21 декабря произвольным прокатом мужчин.