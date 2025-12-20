Наставник «Локомотива» прокомментировал поражение от «Авангарда»

Омский ХК «Авангард» воспользовался ошибками «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ, за счет чего победил, считает наставник ярославской команды Боб Хартли. Свою оценку матчу он дал в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

20 декабря матч в Ярославле завершился со счетом 0:3. Главный тренер «Локомотива» поздравил соперника с победой и добавил, что омская команда ее заслужила.

«Горжусь и своими ребятами, мы отыграли хороший матч. Соперник воспользовался несколькими ошибками, которые мы допустили. С нашей стороны было огромное желание, характер. Хотелось бы, чтобы было больше трафика перед вратарем соперника. Тяжелая неделя, хотелось бы закончить ее победой, но сегодня "Авангард" был чуть лучше нас»,— сказал Боб Хартли.

Хартли отметил, что его подопечные создали много голевых моментов, но соперник заблокировал много бросков. Это второе подряд поражение «Локомотива» в текущем сезоне от «Авангарда». В прошлый раз ярославцы проиграли со счетом 1:4.

«В первой игре соперник действовал лучше нас, заслуженно победил. Сегодня, казалось, была равная игра, но они воспользовались несколькими ошибками»,— ответил наставник.

В матче не играл нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз. По словам Боба Хартли, форвард приболел. Тренерский штаб надеется, что он поправится к следующему матчу.

23 декабря «Локомотив» встретится с «Адмиралом» из Владивостока в Ярославле.

По данным на вечер 20 декабря ярославская команда занимает первое место на Западе и третье в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ.