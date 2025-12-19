РЕН ТВ: более 20 человек заразились кишечной инфекцией в пансионате в Видном

Из пансионата «Долголетие» в подмосковном городе Видное госпитализировали 20 пенсионеров. Еще один из постояльцев скончался, сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, у пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. На месте работают экстренные службы.

По данным телеканала, сотрудники пансионата пытались самостоятельно вылечить постояльцев. В результате состояние пациентов ухудшилось, после чего вызвали врачей.

Никита Черненко