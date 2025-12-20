Лавров: Россия и Афросоюз обсуждают совместные механизмы борьбы с терроризмом

Россия и страны Африки обсуждают создание возможностей для совместной борьбы с терроризмом на платформе Африканского союза. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил корреспонденту «Ъ» на пресс-конференции по итогам министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка в Каире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ

«Теперь мы приветствовали создание соответствующих возможностей в рамках Африканского союза»,— сказал господин Лавров.

Министр также отметил, что сотрудничество в борьбе с терроризмом остается одной из ключевых областей взаимодействия России со странами континента.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка состоялась в Каире в эти выходные. По итогам заседаний стороны подписали совместное коммюнике, в котором, среди прочего, обозначили договоренность укреплять сотрудничество в области безопасности.

Форум партнерства Россия — Африка, был создан в 2019 году. Первый саммит прошел в Сочи в 2018 году, второй — в 2023 году в Санкт-Петербурге. Первая министерская конференция состоялась в ноябре 2024 года.