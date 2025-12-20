В Новошахтинске полностью ликвидировали загорание и задымление мусора на свалке
Сегодня, 20 декабря, по состоянию на 18:45, специалистам удалось полностью ликвидировать загорание и задымление отходов в районе ул. Западная, б/н (без номера). Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Все очаги тления локализованы методом пересыпки грунтом, – написала глава минЖКХ. – Тление мусора находилось в верхнем слое мусорного отвала (его высота – от 50 м до 75 м). В течении дня работала спецтехника от полигона ТБО : два КамАЗа, погрузчик и бульдозер. Распределяли грунт, 300 куб. м».
Как пояснила министра, специалисты произвели перемешивание горящих компонентов на свалке с негорящими и трамбование, при помощи бульдозеров. Запас грунта составляет порядка 5 тыс. кубометров. При необходимости, сотрудники полигона продолжат работы по распределению грунта на территории.
Глава минЖКХ Ростовской области подчеркнула, что держит ситуацию на личном контроле.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», возгорание отходов в Новошахтинске по указанному адресу было зафиксировано поздно вечером 19 декабря. Утром 20 декабря специалистам удалось локализовать открытое возгорание отходов. Открытого горения не было. Площадь тления составила около 50 кв. м.