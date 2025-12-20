В Новошахтинске полностью ликвидировали загорание и задымление мусора на свалке

Сегодня, 20 декабря, по состоянию на 18:45, специалистам удалось полностью ликвидировать загорание и задымление отходов в районе ул. Западная, б/н (без номера). Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Все очаги тления локализованы методом пересыпки грунтом, – написала глава минЖКХ. – Тление мусора находилось в верхнем слое мусорного отвала (его высота – от 50 м до 75 м). В течении дня работала спецтехника от полигона ТБО : два КамАЗа, погрузчик и бульдозер. Распределяли грунт, 300 куб. м».

Как пояснила министра, специалисты произвели перемешивание горящих компонентов на свалке с негорящими и трамбование, при помощи бульдозеров. Запас грунта составляет порядка 5 тыс. кубометров. При необходимости, сотрудники полигона продолжат работы по распределению грунта на территории.

Глава минЖКХ Ростовской области подчеркнула, что держит ситуацию на личном контроле.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», возгорание отходов в Новошахтинске по указанному адресу было зафиксировано поздно вечером 19 декабря. Утром 20 декабря специалистам удалось локализовать открытое возгорание отходов. Открытого горения не было. Площадь тления составила около 50 кв. м.

Ефим Мартов