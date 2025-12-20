В Новошахтинске локализовали открытое возгорание отходов

В Новошахтинске специалистам удалось локализовать открытое возгорание отходов в районе ул. Западная, б/н (без номера). Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

«Открытого горения нет, площадь тления составляет около 50 кв. м», – написала глава минЖКХ региона.

По ее данным, сейчас на месте проводятся необходимые меры: ликвидация очагов тления ведется методом пересыпки грунтом. Работают три самосвала по 40 т каждый, а также погрузчик и гусеничный бульдозер.

«Ситуация будет находиться на моем постоянном контроле до полного устранения», – резюмировала министр.

Возгорание отходов в Новошахтинске по указанному адресу было зафиксировано поздно вечером 19 декабря. Причины происшествия устанавливаются.

Ефим Мартов