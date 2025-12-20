Россия в ноябре поставила Китаю золота на рекордные $961 млн

В ноябре 2025 года Китай закупил у России золото на рекордную сумму в $961 млн. Сделка стала крупнейшей за всю историю двусторонней торговли, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни. Это второй подряд месяц с очень крупными поставками — в октябре экспорт российского золота в КНР составил $930 млн.

Для сравнения, в прошлом году в аналогичные месяцы Россия не поставляла в Китай золото, а пиковая сумма предыдущих сделок составляла лишь $223 млн. Всего за первые 11 месяцев 2025 года импорт китайской стороной российского золота достиг $1,9 млрд. Этот показатель почти в девять раз превысил результаты аналогичного периода в прошлом году.

По данным Банка России, вложения РФ в золото по итогам ноября достигли $310,72 млрд. Это рекордный показатель в современной истории страны. За месяц объем российских золотых резервов вырос на 3,57%, на 1 ноября он достигал $299,821 млрд. Показатель четвертый месяц подряд обновляет максимум. Международные резервы России на 1 декабря достигли $734,588 млрд — в предыдущем месяце их объем составлял $725,841 млрд (+1,2%).

Причиной роста золотых резервов стал скачок цен на золото на мировом рынке. За год цена тройской унции золота поднялась в полтора раза — с $2,7 тыс. до $4 тыс. При этом физический объем золотых запасов, напротив, сократился примерно на 3,1 т, или 100 тыс. тройских унций.