Баскетбольные гранды разбились на пары

Очередной матч топ-клубов баскетбольной Единой лиги ВТБ позволил паре фаворитов регулярного чемпионата нарастить преимущество. В субботу, 20 декабря, занимающий второе место казанский УНИКС дома со счетом 88:75 обыграл петербургский «Зенит» и сравнялся по балансу побед и поражений с идущим на первой строчке московским ЦСКА. У «Зенита» и другой команды «большой четверки» — краснодарского «Локомотива-Кубани» — уже на четыре поражения больше, чем у лидеров первенства.

Выездной матч против УНИКСа стал для «Зенита» второй за неделю встречей с прямым конкурентом. Эта сложилась не так гладко, как первая, в которой петербуржцы с разницей в 29 очков обыграли краснодарский «Локомотив-Кубвнь».

Хозяева начали игру уверенно и к середине первой четверти вели 16:5. Их защита была на высоте и позволила гостям набрать лишь 14 очков. Атаковали казанцы разнообразно. Маркус Бингэм отметился эффектным данком. Алексей Швед, Пьерр Дишон и Андрей Лопатин забили по трехочковому. УНИКС вел — 23:14.

Но во второй четверти его преимущество растаяло. «Зенит» сильно прибавил — в атаке у него получалось всё. Особенно отметился разыгрывающий Трент Фрейзер, исполнивший три сумасшедших броска издали. Его команда за десятиминутку набрала 34 очка и к большому перерыву шла впереди — 48:46.

Однако во второй половине так продуктивно действовать впереди «Зенит» уже не сумел.

УНИКС изумительно оборонялся и позволил оппоненту набрать за остаток матча лишь 27 очков. Этого домашней команде хватило, чтобы выиграть с ощутимым перевесом — 88:75.

Самым результативным игроком встречи стал Пьерр Дишон, записавший на свой счет 24 очка. Его одноклубник Маркус Бингэм собрал дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов.

Эта победа позволила УНИКСу одержать 14-ю победу в нынешнем регулярном чемпионате. Казанцы потерпели два поражения и занимают второе место, уступая московскому ЦСКА лишь по дополнительным показателям. Их соперники по «большой четврке» уже достаточно серьезно отстали. У идущего третьим «Зенита» 11 побед и 6 поражений. Располагающийся на четвертой строчке краснодарский «Локомотив-Кубань» имеет в своем активе 10 побед и 6 поражений.

Роман Левищев