Орбану неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для него неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине. Об этом он сказал в эфире HirTV, комментируя финансовую помощь Украине со стороны членов Евросоюза.

«(Европейцы.— “Ъ”) завтракают дома, пьют кофе и думают, насколько морально правильно помогать маленькой стране, подвергшейся нападению, хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал»,— сказал господин Орбан (цитата по «РИА Новости»).

По словам Виктора Орбана, члены ЕС верят, что конфликт на Украине «ничего не будет стоить». Они считают, что все затраты покроют «репарации России». На деле, отметил венгерский премьер, платить приходится именно европейским налогоплательщикам.

18-19 декабря в Брюсселе прошел саммит ЕС, где страны-участники договорились пока не конфисковывать российские активы. В качестве альтернативы «репарационному кредиту» был предложен беспроцентный кредит для Украины на 90 млрд евро.

