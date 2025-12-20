В 2026 году в Кабардино-Балкарии капитально отремонтируют 54 школьных здания

В уходящем году в Кабардино-Балкарской Республике завершат капитальный ремонт 19 школьных зданий, а в 2026 году продолжат реализацию такой программы: в планах — 54 объекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава КБР Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«147 школ оснастили современным учебным оборудованием по “Основам безопасности и защиты Родины”, “Труду”, подготовлена методическая база для учителей по этим дисциплинам»,— написал господин Коков.

По его словам, в регионе сформированы 20 агротехнологических классов и 26 кадетских, а также 53 класса с углубленным изучением математики, физики, химии и биологии. В трех школах созданы «Курчатовские классы». Пять школ КБР участвуют в проекте МФТИ «Инженеры будущего». Также образуются классы психолого-педагогической направленности, где школьники получают представление о профессии учителя.

«Сейчас происходит не только модернизация инфраструктуры образования, но и вырабатываются более рациональные подходы к вопросам обучения. Внимание акцентируется на более востребованных направлениях. В перспективе это позволит укрепить кадровый потенциал в системе образования»,— пояснил Казбек Коков.

Он добавил, что одним из приоритетных направлений является поддержка педагогов. Помимо ежемесячной региональной фиксированной надбавки, учителя физики, химии и информатики, работающие по совместительству, получают дополнительные выплаты. Премий Главы Кабардино-Балкарской Республики удостоены победители и призеры профессиональных конкурсов. По программе «Земский учитель» в школы региона трудоустроены девять преподавателей.

Ефим Мартов