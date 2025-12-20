В Астрахани за 3,5 млн рублей продают «люксовую копейку» 1970-х годов

В Астрахани выставлен на продажу ВАЗ-2103 1974 года выпуска за 3,5 млн руб. Автомобиль, получивший в свое время статус «люксовой» версии «копейки», оценивается продавцом как хорошо сохранившийся, сообщила в «Российской Газете».

Кузов машины выкрашен в редкий цвет «Портвейн». Продавец утверждает, что большинство деталей автомобиля оригинальные, кроме расходных материалов, а двигатель находится в исправном состоянии. Из недостатков отмечаются незначительные повреждения лакокрасочного покрытия. Фотографии салона пока не опубликованы, но продавец готов показать их потенциальному покупателю.

Пробег ВАЗ-2103 составляет 59 тыс. км. Серийное производство модели началось в 1972 году и завершилось в 1984 году.

Стоимость аналогичных автомобилей 70-х годов выпуска обычно колеблется от 2 до 2,5 млн руб., в зависимости от состояния и пробега. Однако встречаются экземпляры, цена которых достигает 5 млн руб.

Ранее в Пензе на продажу выставили коллекционную «Волгу» 1970 года выпуска. За нее просят 2 млн руб.

Нина Шевченко