В Пензе продают коллекционную «Волгу» за почти 2 млн рублей

В Пензе продают редкий экземпляр автомобиль ГАЗ-21Р «Волга» 1970 года выпуска, сохранившийся в оригинальном состоянии. Машину, большую часть времени стоявшую в гараже, оценили в 1,9 млн руб., пишет «Российская Газета».

Автомобиль относится к третьей серии легендарной «Волги». Благодаря хранению в сухом гараже и редким поездкам, «Волга» сохранила большинство оригинальных деталей и имеет пробег всего 55 тыс. км.

Состояние кузова, салона и технической части транспортного средства оценивается как близкое к заводскому. Лакокрасочное покрытие и хромированные элементы сохранились в хорошем состоянии. Автомобиль практически не использовался в зимний период.

Производство ГАЗ-21 завершилось в июле 1970 года. Для коллекционеров и любителей советской техники этот экземпляр особенно ценен.

Нина Шевченко