СКР уточнил данные о числе жертв отравления в пансионате в Видном

В результате отравления постояльцев частного пансионата для пожилых людей в подмосковном Видном погибли три человека, пострадали более 40. Такие данные привел Следственный комитет. Минздрав Подмосковья накануне сообщал об одном погибшем.

На момент ЧП в пансионате находились 73 человека, уточнили в СКР. Более 40 человек госпитализировали в состоянии разной степени тяжести, трое вскоре умерли.

«Проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда», — сообщили в ведомстве. В рамках уголовного дела (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) следователи допрашивают руководство заведения, также опрашивают постояльцев.