Два уголовных дела заведено после ДТП с шестью погибшими на трассе под Омском

По факту массового ДТП с шестью погибшими на трассе Тюмень–Омск возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД ( ч. 5 ст. 264 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает следственное управление СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Омской области Фото: Прокуратура Омской области

Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла 20 декабря около 12:00 по местному времени на 551-м км автодороги Р-402. По данным областной прокуратуры, водитель Volvo выехал на полосу встречного движения для обгона снегоуборочной техники, однако допустил столкновение с автобусом ПАЗ. После произошло столкновение автомобилей Toyota, двух КамАЗов и Volvo.

От полученных травм в карете скорой помощи скончался водитель автобуса, пять его пассажиров погибли на месте. Еще восемь человек получили травмы, в том числе двое детей. После ДТП на этом участке трассы образовалась 10-километровая пробка. Было организовано реверсивное движение.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодорогах области Р-402 с 375 км по 805 км, Р-254 «Иртыш» с 655 км по 334 км и с 805 км по 459 км, а также на трассе Р-254 «Иртыш» Южный обход Омска введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, негабаритных и тяжеловесных грузовых транспортных средств.

Александра Стрелкова