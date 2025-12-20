Ульяновская область усилит подготовку кадров для авиастроения

В Ульяновской области в 2026 году будет проведена серия мероприятий, посвященных 50-летию основания филиала ПАО «Ил» Авиастар. Ключевым направлением станет подготовка специалистов для авиастроительной отрасли, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил 2026 год Годом авиастроителя. В рамках празднования запланировано чествование ветеранов отрасли, а также реализация инфраструктурных проектов, направленных на обновление социальной и дорожной базы филиала «Авиастар».

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении празднований в 2026 году. Мероприятия будут направлены на поддержку и развитие авиастроительной отрасли в регионе.

В пятницу во время прямой линии Владимир Путин заявил о поддержке российского авиапрома и ульяновского «Авиастара»

Андрей Сазонов