Владимир Путин заявил о поддержке российского авиапрома и ульяновского «Авиастара»

В пятницу во время прямой линии президента на вопрос ульяновского журналиста Андрея Белова, нужен ли современный российский самолет, подобный «Руслану», и как будут дальше поддерживаться самолетостроительный завод «Авиастар» и авиапром России, Владимир Путин ответил, что правительство РФ обязательно будет заниматься поддержкой отечественного авиастроения и, в частности, будет оказывать помощь «Авиастару».

По словам президента, «вопрос всегда заключался в том, что гражданская авиация была производной от военно-транспортной авиации, а у военной авиации совсем другие подходы — и по жизненному циклу, и по расходованию авиационного керосина, и по шумам, и так далее». Но чтобы заниматься «чисто гражданским авиастроением», несмотря на то, что по праву гордились туполевскими, ильюшинскими и яковлевскими самолетами, чтобы изначально они были именно самолетами гражданского назначения, «в этом смысле в Советском Союзе явно не дорабатывали». Владимир Путин отметил, что «сейчас нам точно нужны наши современные отечественные самолеты», и когда компании, поставлявшие западные самолеты, в силу причин политического характера приняли решение не работать с Россией, это стало «хорошо, в известной степени, для нас», «потому что заставляет нас работать самим, использовать возможности нашего рынка».

Владимир Путин подчеркнул, что МС-21 — «очень хорошая машина, совершенно конкурентоспособная на мировых рынках», и SSJ-100 «стал полностью локализованной нашей машиной, что очень важно». По его словам, также России нужен сейчас и самолет собственного производства для региональных перевозок. На вопрос, нужны ли такие самолеты как «Руслан» (Ан-124-100), ответил: «В целом, да». Он также заметил, что «и Ил-76 модернизированный нужен, будем развивать. Все нужно и очень важно». «И потом это высокотехнологичное производство, требующее очень большой кооперации такого же технологического уровня. Здесь есть вопросы, которые требуют дополнительных решений, и вопросов дополнительных много. Но обязательно всем этим будем заниматься. И “Авиастару” в том числе желаем удачи, будем помогать»,— заявил президент.

Сергей Титов, Ульяновск