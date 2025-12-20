Винный конкурс в Сан-Франциско отказался оценивать участников из России

На Международном винном конкурсе в Сан-Франциско отказались оценивать вина из России, изначально внесенные в список участников. Организаторы объяснили «ошибкой» попадание российских конкурсантов в список. Об этом сообщило издание San Francisco Chronicle.

Результаты конкурса были объявлены 16 декабря. Глава оргкомитета Аманда Блю заявила, что конкурс «берет на себя полную ответственность за допущенную ошибку».

В марте 2022 года США запретили ввозить ряд товаров из России, в число которых входит и алкоголь. Как отмечает San Francisco Chronicle, появление российских вин на конкурсе «вызвало возмущение со стороны проукраинского сообщества».

«Ъ» писал, что на конкурс было заявлено 2 тыс. образцов, из них 95 бутылок вин были российскими. В конкурсе собирались участвовать 15 виноделен из России, среди которых — «Дербент Вино», «Криница», «Фанагория», «Усадьба Дивноморское», «Усадьба Мезыбь» и Winepark.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров рассказал, что из-за санкций США вино решили перевозить без привязки к РФ. Господин Майоров воспользовался паспортом другого государства и перевез образцы как личный груз. По его словам, сначала вина вывезли в Тбилиси, а затем через Доху в Сан-Франциско.

