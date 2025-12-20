МЧС предупредило о сильном снеге и ветре в Свердловской области
МЧС по Свердловской области выпустило предупреждение о снегопаде и ветре на территории региона в воскресенье, 21 декабря.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«По данным синоптиков, 21 декабря на территории Свердловской области ожидаются сильный снег и порывы ветра до 17 м/с»,— сообщили в пресс-службе свердловского МЧС.
Накануне министерство предупредило жителей региона о резком похолодании и возможном снижении температуры воздуха до -42° на выходных — 20 и 21 декабря.