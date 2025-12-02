В Ижевске определили участок под строительство поликлиники в микрорайоне Берша

Глава Удмуртии Александр Бречалов на ежегодной прямой линии сообщил о том, что определен участок для строительства поликлиники для жителей микрорайона Берша. В настоящее время вносятся изменения в градостроительный план.

Александр Бречалов вместе с министром здравоохранения Удмуртии Сергеем Багиным провел встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, на которой был обсужден данный проект. Хотя поликлиника пока не включена в федеральный бюджет, министр выразил готовность поддержать инициативу. Ожидается, что средства на проект будут выделены в конце 2025 — начале 2026 года.

«На следующий год у нас тоже большие планы. Например, построить современное приемное отделение в ижевской ГКБ №6 — фактически это будет отдельная больница, которая будет оказывать экстренную помощь пациентам с травмами и состояниями, требующими немедленной помощи. Тоже большой и непростой проект. Ну и, конечно, мы продолжим строить ФАПы и амбулатории в сельских районах — на 2026 год их запланировано 27 штук»,— добавил Александр Бречалов.

Глава Удмуртии также отметил, что продолжается строительство новых корпусов Республиканской туберкулезной больницы и капитальный ремонт Глазовской межрайонной больницы. В декабре 2025 года будет сдано новое здание поликлиники в Сарапуле.

Анастасия Лопатина