На месте смертельного ДТП в Омской области образовалась пробка на 10 км

На федеральной трассе Тюмень – Омск, где произошло массовое ДТП с участием грузовиков и пассажирского автобуса, образовалась 10-километровая пробка. Организовано реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

«На место выдвинулся мобильный пункт обогрева. Также вдоль трассы есть так называемые стационарные пункты обогрева — это три кафе и школа в деревне Ивановка»,— рассказали ТАСС в ведомстве.

ДТП произошло в районе 548 км автодороги Тюмень – Омск, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. По предварительным данным, водитель Volvo столкнулся с автобусом ПАЗ, после чего столкнулись автомобили Toyota, Volvo и два КамАЗа. Погибли шесть человек, пострадали восемь, рассказали «Ъ-Сибирь» в региональном управлении СКР.