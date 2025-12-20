Из Краснодара в Абрау-Дюрсо запустят туристический поезд

С 27 декабря из Краснодара в Абрау-Дюрсо будет курсировать первый в регионе туристический поезд, сообщили в Центре туризма курорта. Проект реализован совместно с компанией «Кубань Экспресс – Пригород» и рассчитан на путешествия выходного дня, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sega Black-Sea Фото: Sega Black-Sea

Поезд объединяет железнодорожное сообщение и экскурсионную программу, рассчитан как на жителей края, так и на туристов. Маршрут предусматривает проезд Краснодара в Новороссийск и обратно с организованным трансфером до Абрау-Дюрсо, экскурсию по Русскому винному дому, включая посещение исторических тоннелей, где созревает игристое вино, а также отдельную детскую программу.

Цель проекта — развитие гастрономического туризма и создание удобного формата коротких поездок без использования личного транспорта. Запуск первого тура намечен на 27 декабря, дальнейшее планируется сделать регулярным.

Вячеслав Рыжков